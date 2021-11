Niemcy przyjmą migrantów? Minister Seehofer: To fake news!

Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer wystąpił dziś na wspólnej konferencji prasowej z ministrem Mariuszem Kamińskim poświęconej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dziękując polskiemu rządowi za podjęte w związku z tym kryzysem działania, Seehofer zapewnił, iż informacje o planach przyjęcia migrantów w Niemczech są fake newsem.

- „Dziękuję polskiemu rządowi za to, że w obliczu takiego wyzwania obraliście jasny kurs, ale z wyczuciem; robicie to w sposób wyważony i przemyślany”

- powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer.

Zaznaczył, że mamy do czynienia z zagrożeniem hybrydowym, w którym wykorzystuje się również szerzenie fałszywych informacji. Zapewnił, że taką fałszywą informacją są doniesienia, wedle których niemiecki rząd wyraził gotowość do przyjęcia 2 tys. migrantów przebywających na polsko-białoruskiej granicy.

- „Od razu nawiązałem kontakt z panią kanclerz i otrzymałem jasną odpowiedź, że chodzi tutaj o fejka. To jest fałszywa informacja. Proszę przyjąć to do wiadomości, bo w następnych dniach będziemy mieli częściej do czynienia z takimi informacjami, żeby tworzyć odpowiednie nastroje”

- podkreślił niemiecki minister.

- „Działamy wspólnie, konsultujemy również nasze działania i nie robimy nic za plecami naszego partnera”

- zapewniał.

Zaznaczając, że trzeba udzielić pomocy migrantom podkreślił, iż nie można ulec szantażowi i przyjąć ich do Europy.

- „Te osoby są instrumentalizowane dla perfidnej strategii, (…) musimy zadbać, zaopatrzyć tych uchodźców, ale czego nie zrobimy, to jest to, że będziemy ich przyjmowali w naszych krajach, że ulegniemy presji i powiemy, że przyjmiemy uchodźców do krajów europejskich”

- stwierdził.

Wskazał przy tym, że celem jest odesłanie migrantów do krajów ich pochodzenia.

kak/tvp.info.pl