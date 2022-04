Niemcy rezygnują z rosyjskiej ropy. Będą kupować w Polsce

We wtorek niemiecki minister gospodarki Robert Habeck spotkał się w Warszawie z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. Było to kluczowe spotkanie dla decyzji Berlina o rezygnacji z rosyjskiej ropy. Niemcy podpisały z Polską umowę na przeładunek ropy importowanej z Arabii Saudyjskiej w porcie w Gdańsku i przetłaczanie jej do rafinerii w Niemczech.

- „Niemcy wczoraj podpisały z Polską umowę na dostawy ropy z Gdańska, aby uniezależnić się od Rosji. Z tego Gdańska, do którego będzie płynąć ropa z Arabii Saudyjskiej. Tak, chodzi o ropę z dealu (umowy - red.) Lotosu z Saudi Aramco, który media w Polsce okrzyknęły prorosyjskim”

- informował o umowie profil „Żelazna Logika”.

Niemcy wczoraj podpisały z Polska umowe na dostawy ropy z Gdańska aby uniezależnić się od Rosji.

Z tego Gdańska, do którego będzie płynąc ropa z Arabii S.



Tak, chodzi o ropę z dealu Lotosu z Saudi Aramco, który media w Polsce okrzyknęły „prorosyjskim”



Dla kogo sa te media? 🤦‍♂️ — Żelazna Logika (@zelazna_logika) April 27, 2022

W ramach nowej umowy Polska i Niemcy mają wzajemnie sobie pomagać w przypadku nałożenia embarga na rosyjską ropę przez Unię Europejską. Jak wyjaśnia „Die Welt”, w dalszym ciągu obsługiwana przez rurociąg „Przyjaźń” rafineria w Schwedt, w przypadku kryzysu nie musiałaby by być napełniania ropą z Rosji.

- „Zamiast tego supertankowce z ropą z krajów Bliskiego Wschodu lub USA mogłyby być kierowane do Gdańska. Port jest połączony z rurociągiem Przyjaźń odgałęzieniem, które pozwala na przepustowość do 30 mln ton rocznie i jest obecnie rozbudowywane”

- wskazuje dziennik.

Niemiecki minister wskazał, że Warszawa jest przeciwna natychmiastowej realizacji tego scenariusza, ale „w przypadku embarga lub zmiany operatora w Schwedt, solidarność Polski byłaby zapewniona”.

- „Niemcy są teraz przygotowane na wypadek, gdyby UE nałożyła na Rosję embargo na ropę lub gdy Moskwa z własnej inicjatywy wstrzyma dostawy. Kilka tygodni temu powiedziałbym: O Boże, Niemcy tego nie zniosą. Dzisiaj już bym tak nie powiedział”

- napisał Robert Habeck na Twitterze.

kak/Die Welt, Polskie Radio 24, niezależna.pl