Przywódcy niemieccy „systematycznie służą jako pożyteczni idioci Putina” – twierdzi na łamach Politico Matthew Karnitschnig.

Realizowaną przez lata przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel politykę wobec Rosji Karnitsching określa jako „katastrofalną pomyłkę” i obok brytyjskiego premiera z czasu początków II wojny światowej Neville Chamberlaina sytuuje Merkel w „panteonie politycznej naiwności”.

„Miękkie podejście Merkel do Rosji – które sięgnęło zenitu wraz z decyzją z 2015 r. o zezwoleniu na budowę gazociągu Nord Stream 2, pomimo aneksji Krymu przez Rosję i jej roli w wojnie separatystów we wschodniej Ukrainie – nie tylko otworzyło Putinowi drzwi do dalszych działań, ale wręcz skutecznie go do nich zachęciło” – pisze publicysta Politico i dodaje: „Od zawetowania przez Niemcy członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO w 2008 r., przez dążenie do zawarcia umów gazowych z Moskwą, po opór przed wysłaniem broni do Kijowa – przywódcy tego kraju systematycznie służą jako pożyteczni idioci Putina”.

ren/Politico