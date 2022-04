Niemiecka i francuska obsesja wobec Rosji. A jak wygląda handel z Polską?

Tak jeszcze na marginesie różnych spekulacji, dotyczących "wagi" Rosji stosunkach handlowych różnych państw (dane 2021):

Niemcy :

- import - z Rosji - 33 mld E

- z Polski - 69 mld E

- export - do Rosji - 26 mld E

- do Polski - 78 mld E

Francja :

- import - z Rosji - 6 mld E

- z Polski - 14 mld E

- export - do Rosji - 6 mld E

- do Polski - 11 mld E

Czy to nie jest interesujące, że liderzy obu tych państw z taką "troską" podchodzą do "relacji handlowych" z Rosją, ale zupełnie nie uświadamiają sobie znaczenia relacji handlowych z Polską. Notabene - licząc V 4 to dla obu państw jesteśmy głównym partnerem handlowym - większym niż USA czy Chiny.

Podstawą prowadzenia wszelkich negocjacji w biznesie, ale i w stosunkach międzynarodowych, jest w pierwszym rzędzie uświadomienie sobie własnej pozycji i znaczenia, w kontaktach z druga stroną. Jesteśmy już chyba wystarczająco dojrzałym państwem, aby świadom ość własnej wagi dla innych państw, uwzględniać w swojej polityce. Bo to nie tylko my w jakiejś mierze zależymy od innych. Inni - w ciemniejszym stopniu - zależą już od nas.

mp/facebook/grzegorz gorski