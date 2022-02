Niemiecka prasa: W marcu KE odblokuje polskie KPO

„Deutsche Welle” donosi, że Komisja Europejska jest gotowa, aby już w marcu ogłosić porozumienie z Polską ws. Krajowego Planu Odbudowy. Bruksela miałaby zatwierdzić środki dla Polski jeszcze przed rozwiązaniem sporu o polskie sądownictwo.

Wczoraj odbyło się piąte wysłuchanie strony polskiej ws. polskiego sądownictwa. Minister Konrad Szymański mówił w jego trakcie m.in. o projektach prezydenta i PiS ws. reformy Sądu Najwyższego.

- „Odnotowujemy, że złożono takie projekty. Analizujemy. To pozytywne, że zaczął się jakiś ruch w tej kwestii”

- powiedziała po wysłuchaniu wiceszefowa KE Vera Jourova.

„DW” przypomina, że to właśnie spór o system dyscyplinowania sędziów w Polsce stał się przeszkodą do zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie kwestia ta zmierza do ugody, która miałaby zostać zawarta już w marcu. Do polskiego KPO miałaby zostać wpisana reforma sądowa, co umożliwiłoby zatwierdzenie funduszy dla Polski jeszcze przed wdrożeniem reformy.

kak/ Deutsche Welle, rp.pl