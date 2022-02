Niemiecki generał: Bundeswehra zbyt słaba...

Pomimo deklaracji kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który w czwartkowej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewniał o „pełnej solidarności” z Ukrainą, Niemcy są ostro krytykowane za zbyt dużą uległość wobec Władimira Putina oraz brak wparcia, na jakie Kijów liczył. Ostro na temat możliwości niemieckiej armii wypowiedział się jednak głównodowodzący niemieckiej armii gen. Alfons Mais.

„W mojej 41-letniej karierze w czasach pokoju nigdy nie sądziłem, że doświadczę wojny. A Bundeswehra stoi mniej lub bardziej bezradna” – komentuje Mais na portalu LinkerdIn, odnosząc się do sytuacji niemieckich sił zbrojnych w obliczu ataku Rosji na Ukrainę i dodaje, że z tego tytułu jest „wkurzony”.

Szczególnie dużo negatywnych komentarzy i emocji wzbudził fakt, że Niemcy odmówiły Ukrainie dostaw broni. Zaproponowana z kolei przez nich dostawa hełmów spotkała się ponadto z falą ironii.

Mais, cytowany przez „Rzeczpospolitą”, stwierdza że „niemiecka armia jest bezradna wobec wojny, jaka toczy się na Ukrainie”.

Gen. Alfons Mais pisze też, że widział „co nadciąga”. Dowodzący armią jednak „nie byli w stanie przebić się ze swoimi argumentami, by wyciągnąć wnioski po aneksji Krymu przez Rosję”.

„Nie czuję się z tym dobrze. Jestem wkurzony” – pisze niemiecki generał.

Dodaje też, że obecny stan niemieckiej armii może nie pozwalać na realizowanie swoich zobowiązań wobec sojuszników z NATO i udzielić im wsparcia nawet w obliczu rosyjskiej agresji.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, rzecznik niemieckiej armii odmówił komentarza w sprawie wpisu gen. Maisa.

Niektóre komentarze jednak wskazują, że wypowiedź generała Maisa wydaje się wpisywać w stałą retorykę Berlina, która nie tyle nie może, co nie chce pomóc Ukrainie, żeby nadal utrzymywać dobre kontakty z Moskwą. Nawiązując jednak do słów Winstona Churchilla o bombardowaniu Niemiec co 50 lat bez podania przyczyny, może jednak warto, żeby - już z dwojga złego - ta niemiecka armia pozostała na tym słabym poziomie. W końcu jeden psychopatyczny przywódca w danym czasie to i tak zdecydowanie za dużo.





