Nieoficjalnie: Prezydent Duda spotka się z Bidenem. Chodzi o dozbrojenie Polski

Powołując się na źródła dyplomatyczne, Onet donosi, że wkrótce może dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem. Prezydent Polski miałby udać się do Waszyngtonu, aby omówić zwiększenie zaangażowania sił Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Chodzi m.in. o przekazanie Polsce amerykańskich myśliwców F-16 i rozmieszczenie kolejnych elementów tzw. tarczy antyrakietowej.

Onet zapewnia, że informacje o przygotowaniach do spotkania prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie potwierdził w dwóch niezależnych źródłach. Wojna na Ukrainie pokazała bliską współpracę Stanów Zjednoczonych z Polską. Administracja Bidena jest w stałym kontakcie z polskimi władzami, stawiając nasz kraj za wzór sojuszniczej współpracy. W sobotę Warszawę odwiedził sekretarz stanu USA Antony Blinken, w czwartek natomiast wizytę złoży wiceprezydent USA Kamala Haris. W piątek przemówienie do polskich parlamentarzystów za pośrednictwem łączy internetowych wygłosi prezydent Biden. Ma on powtórzyć zapewnienia dot. bezpieczeństwa Polski, które gwarantują wszystkie państwa NATO. Gwarantem tego bezpieczeństwa ma być jeszcze szersza obecność amerykańskich wojsk w Polsce, która miała by zostać omówiona właśnie w czasie wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie.

- „Niewykluczone, że w najbliższych dniach ma zostać ogłoszona polityczna decyzja o jeszcze większym zaangażowaniu amerykańskich sił na tzw. wschodniej flance NATO, w tym o przekazaniu Polsce amerykańskich myśliwców F-16, które miałyby zastąpić MiG-29, czekające w gotowości na ukraińskich pilotów”

- informuje Onet.

O planach przekazania myśliwców Ukrainie od kilku dni mówią zachodni politycy i media. Strona polska jednak dych doniesień nie potwierdza.

- „Polska i wszystkie inne rządy są odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeństwo własnych obywateli. Bardzo łatwo jest politykowi z dalekiego kraju powiedzieć, że Polska powinna oddać znaczną część swojego lotnictwa walczącej Ukrainie, to nic nie kosztuje, natomiast Polska musi w takich sytuacjach - i każdy inny kraj NATO - podejmować decyzje wspólnie z sojusznikami”

- wyjaśniał dziś na antenie RMF FM prezydencki minister Jakub Kumoch.

Myśliwce nie mają być jednak jedynym tematem spotkania prezydentów.

- „Niewykluczone także – jak wskazuje w rozmowie z Onetem jeden z wysokiej rangi polskich dyplomatów – że Stany Zjednoczone zdecydują się także na rozmieszczenie w Polsce kolejnych komponentów stacjonującej już w Polsce tzw. tarczy antyrakietowej, o co bardzo zabiegać mają polskie władze”

- wskazuje Onet.

Portal podkreśla, że prace dot. przygotowania wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie są już „zaawansowane”.

kak/Onet.pl