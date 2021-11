Nieoficjalnie: Przełom ws. Turowa! Czesi wycofają skargę

Dziennikarza RMF FM dotarli do projektu ugody pomiędzy Polską a Czechami ws. kopalni węgla w Turowie. W myśl tego projektu Czesi wycofają skargę z TSUE, a Polska przekaże Pradze środki na ochronę środowiska.

W Pradze odbywa się dziś spotkanie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z jej czeskim odpowiednikiem Richardem Brabcem. Najpewniej w czasie tej wizyty uda się osiągnąć ostateczne porozumienie ws. kopalni w Turowie.

- „Mam nadzieję, że piątkowe spotkanie z Ministrem Brabcem pozwoli nie tylko wrócić do rozmów, ale doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu. Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa instytucji UE we wzajemnych relacjach”

- pisała kilka dni temu na Twitterze nowa minister klimatu.

Podkreślała, że do uzgodnienia pozostały dwa punkty.

RMF FM donosi, że podpisanie ugody ws. kopalni jest możliwe już dziś. Chęć podpisania dokumentu deklarują obie strony. W myśl tej ugody Czesi wycofają wniosek z TSUE o zamknięcie kopalni. Polska natomiast przekaże 15 milionów na konto czeskiego rządu i 35 milionów na konto samorządu liberackiego. Środki te zostaną przeznaczone na ochronę środowiska. Ponadto Polska ma zobowiązać się, że nie poszerzy kopalni w stronę czeskiej granicy.

Poprzednie negocjacje zostały przerwane m.in. z uwagi na żądania Czechów dotyczące długości trwania umowy. RMF FM podaje, że udało się osiągnąć kompromis.

- „Zapisy porozumienia - w zależności od paragrafu - mają obowiązywać 5 lub 10 lat po zamknięciu kopalni, które zgodnie z planem nastąpi w 2044 roku. Można zerwać umowę wcześniej, ale tylko, jeśli wydobycie zostanie wstrzymane przed tym terminem”

- czytamy na rmf24.pl.

kak/rmf24.pl