Nieoficjalnie: Rosja wstrzymała przesył gazu do Polski

Media podają, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Według informacji Onetu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zebrał się dziś w tej sprawie sztab kryzysowy.

Kilka tygodni temu prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret zobowiązujący zagranicznych kontrahentów Gazpromu do płatności za gaz w rublach. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska nie, zgodziły się na to. Być może to właśnie odmowa płatności w rublach jest powodem wstrzymania dostaw.

W ub. tygodniu w rozmowie z Interią prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień wyjaśniał, że polskie magazyny gazu są zapełnione w 80 proc.

- „Infrastruktura, którą oddaliśmy do użytkowania, wystarcza, byśmy do wakacji, przez wakacje, mogli przesyłać gaz do polskich odbiorców bez dostępu do gazu z Rosji”

- zapewnił.

Jesienią natomiast do użytku zostanie oddany gazociąg Baltic Pipe.

- „Z punktu widzenia dostępnej infrastruktury gazowej jesteśmy bezpieczni”

- podkreślił Stępień.

kak/polsatnews.pl, Onet.pl