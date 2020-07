Niepokojące badania. Koronawirus powoduje psychozy i urojenia

Niepokojące wnioski z badań brytyjskich naukowców opublikował dziś hiszpański dziennik „El Pais”. Z badań tych wynika, że u niektórych zakażonych koronawirusem pacjentów występują psychozy i urojenia, a infekcja może prowadzić do zmian w układzie nerwowym.

Cytując Michaela Zandiego z University College of London, hiszpańscy dziennikarze wskazują, że zakażenie nowym koronawirusem może prowadzić do szeregu zmian neurologicznych, w tym m.in. do urojeń, psychozy, procesów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego i nadciśnienia śródczaszkowego.

Jak dodają autorzy badania, u niektórych pacjentów zdiagnozowano też zespół Guillaina-Barrego, który objawia się atakowaniem przez układ odpornościowy organizmu komórek nerwowych.

Według nowych badań koronawirus może prowadzić także do udaru mózgu oraz zaburzeń neurologicznych obwodowego układu nerwowego.

Podkreślono, że zmiany neurologiczne u chorych na COVID-19 mogą prowadzić do zgonu. Zaznaczono jednak, że u żadnego z 43 badanych pacjentów nie zaobserwowano obecności komórek koronawirusa w mózgu.

