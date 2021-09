Nieznana polska Matka Teresa

Kalendarium niektórych rocznic i wydarzeń przypadających 23 września

...polska „Matka Teresa”. Nauczała i pomagała chorym w Indiach...

23 września 2012 – W Poznaniu-Pokrzywnie zmarła w infirmerii prowincjalnej urszulanek Unii Rzymskiej m. Regina Jolanta Woroniecka, założycielka hinduskiego zgromadzenia sióstr Satyaseva Catechist Sisters of the Families (Służebnic Prawdy Bożej – Katechetek Rodzin).

Urodziła się 12 września 1921 w Bydgoszczy. Przez 28 lat była urszulanką Unii Rzymskiej. W 1969 wyjechała na misje do Grecji, gdzie do 1971 pracowała wśród ubogiej ludności Aten. Przybyła także do osady polskiej w Turcji, gdzie mimo grożącego niebezpieczeństwa razem z polskim kapłanem podjęła „ukrytą” posługę duszpasterską.

W 1971 wyjechała do Indii, aby pracować wśród najuboższych i trędowatych. Podjęła ewangelizację w formie katechezy w rodzinach. Stopniowo przyłączały się do niej młode dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym. W 1977 założyła zgromadzenie Sióstr Służebnic Prawdy Bożej – Katechetek Rodzin, które uzyskało aprobatę Kościoła i w 2012 liczyło 150 sióstr i 21 kandydatek; ta wspólnota zakonna cieszy się wciąż nowymi powołaniami.

Oprócz Indii siostry mają swoje placówki również w Niemczech i rozpoczęły pracę w Polsce – w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Zgromadzenie Satyaseva uzyskało aprobatę kościelną i zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym. Najważniejszym apostolstwem sióstr jest praca wśród rodzin. Siostry odwiedzają rodziny i je katechizują, prowadzą świetlice dla dzieci w wieku 2-4 lata oraz troszczą się o nieformalną edukację kobiet, także zawodową. Ponadto uświadamiają kobietom ich prawa oraz służą pomocą w stawaniu się niezależnymi.

Pogrzeb s. Woronieckiej odbył się 29 września w Poznaniu; została pochowana na miejscowym cmentarzu zakonnym.

mp/fb/stanisław tylus sac