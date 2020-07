Nowe opowiadanie Komudy ,,homofobiczne’’? ,,NF’’ przeprasza za jego publikację

Jacek Komuda opublikował na łamach „Nowej Fantastyki” opowiadanie zatytułowane „Dalian, będziesz ćwiartowany”. Opowiadający o homoseksualiście tekst wywołał wiele kontrowersji i szybko został oskarżony o homofobiczny przekaz. Teraz „Nowa Fantastyka” przeprasza za jego publikację.

W lipcowym numerze „Nowej Fantastyki” ukazało się opowiadanie Jacka Komudy, zatytułowane „Dalian, będziesz ćwiartowany”. Opowiada ono o homoseksualiście, który pragnie uciec z krainy zwanej Lendią do Taurydyki, aby móc spokojnie żyć z kochankiem. Chcącego skłonić mieszkańców Lendii do przyjęcia obyczajów Taurydyki mężczyznę ścigają wojownicy, którzy ostatecznie pokonują Taurydyjczyków i odbijają z ich rąk dzieci „porwane (...) dla kapłanów-pedofilów w zamian za azyl na wyspie”.

Tak mniej więcej utwór streszcza pisarz Jacek Dehnel, homoseksualista, który zaalarmował o homofobicznym przekazie opowiadania.

Zdaniem samego autora opowiadanie jest „pastiszem sytuacji w obecnej Polsce. Jeśli ktoś przyjmuje je jednostronnie (...) to znaczy, że sam jest ideologicznie zmanipulowany”.

Redakcja „Nowej Fantastyki’’ podzieliła jednak zarzuty o homofobię i wydała oświadczenie, w którym przeprasza za publikację utworu Komudy i zapowiada publikację tekstów poświęconych tematyce LGBT, zapraszając do współpracy osoby z tych środowisk:

- „Redakcja Nowej Fantastyki kategorycznie potępia wszelką dyskryminację na tle orientacji seksualnej, rasy, płci, wyznania, narodowości, etc. Szczególnie teraz, kiedy dzielenie społeczeństwa i nagonki na mniejszości stały się elementem brudnej walki politycznej, wyrażamy wobec takich poczynań sprzeciw. Nasi stali czytelnicy wiedzą, że na łamach pisma regularnie od lat ukazują się teksty polskich i zagranicznych autorów przedstawiające rozmaite mniejszości w pozytywnym świetle i przekazujące przesłanie tolerancji i wzajemnego szacunku. Ta intencja i dobra wola niezmiennie nam przyświecają” – napisano w oświadczeniu.

- „Naszym celem nie jest proszenie Was, byście zapomnieli nam błąd, jakim była publikacja opowiadania Jacka Komudy, zwłaszcza w obecnych realiach politycznych. My nie zapomnimy – musimy o nim pamiętać, by móc wyciągać wnioski i podobnych błędów nie powielać. To, o co możemy Was prosić, to by jeden błąd nas nie definiował, nie definiował Nowej Fantastyki – o tym, że nasze łamy są otwarte dla różnorodnych historii, przedstawiających różnorodnych bohaterów i bohaterki, tworzonych przez różnorodnych autorów i autorki, najlepiej świadczy treść wielu numerów „NF” z ostatnich lat. Rzecz jasna, będą też o tym świadczyć kolejne numery, w których takich treści nie zabraknie” – dodano.

Do sprawy na Twitterze ironicznie odniósł się pisarz Jacek Piekara:

- „Nowa Fantastyka w ramach błagania o wybaczenie środowisk LGBT za nieprawomyślny tekst Jacka Komudy, oddaje cały numer tematyce LGBT i zaprasza środowiska LGBT do współredagowania miesięcznika w przyszłości. Nieźle ich tam pogięło !!!”.

Nieźle ich tam pogięło !!!😂😂😂 https://t.co/NzfTKg4O9T — Jacek Piekara (@JacekPiekara) July 5, 2020

