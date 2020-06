Nowy Sondaż: Andrzej Duda z gwarancją drugiej kadencji

24.06.20, 17:50 Fot. via: Prezydent.pl

Jak pokazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez Social Changes dla portalu wPolityce.pl, ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda pokona w II turze wszystkim swoich potencjalnych rywali.

Jeżeli do drugiej tury razem z Andrzejem Dudą wejdzie kandydat KO Rafał Trzaskowski, to urzędujący prezydent pokona go w stosunku 51 proc. do 49 proc. To taki sam wynik, jaki odnotowano w poprzednim badaniu pracowni.

Jeżeli prezydent zmierzy się z Szymonem Hołownią, również zdobędzie 51 proc. głosów w stosunku do 49 proc. swojego rywala. W poprzedniej fali badania pomiędzy kandydatami był remis.

Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL prezydent Andrzej Duda pokonuje w stosunku 52 proc. do 48 proc. Wcześniej było to 51 proc. do 49 proc.

Jeżeli w drugiej turze będziemy obserwowali pojedynek Andrzeja Dudy z Robertem Biedroniem, to pierwszy z nich zdobędzie 53 proc. w stosunku do 47 proc. dla kandydata Lewicy. Poprzednio było to 54 proc. do 46 proc.

Krzysztofa Bosaka z Konfederacji Andrzej Duda pokona w relacji 55 proc. do 45 proc. Wcześniej był taki sam wynik.

Deklarowana frekwencja w wyborach to aż 80 proc. (wzrost o 7 punktów w stosunku do poprzedniego sondażu).

kak/wPolityce.pl