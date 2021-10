O. Leon ponownie w szpitalu. Duchowny prosi o modlitwę

O. Leon Knabit poinformował w mediach społecznościowych, że ponownie trafił do szpitala. Benedyktyn prosi o modlitwę w swojej intencji.

- „Pokój Wam. Nastąpił u mnie nagły przypływ słabości. Obecnie przebywam w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Samopoczucie dobre”

- napisał dziś o. Leon na Facebooku.

- „Modlę się za wszystkich i proszę o modlitwę”

- dodał.

Ostatnio 91-letni zakonnik do szpitala trafił w Wielki Piątek.

Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy,

Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy. Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.

Amen.

kak/Facebook, piszczac.siedlce.opoka.org.pl