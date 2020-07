O. Rydzyk: Chcą doprowadzić do „soft katolicyzmu” po to, żeby go później zupełnie zabić (Wideo)

Tegoroczna pielgrzymka XXIX już Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę odbywa się pod hasłem słów Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego:„Wszystko postawiłem na Maryję”. Pielgrzymka jest transmitowana przez TV Trwam i Radio Maryja.

O. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja zwrócił się z listem do uczestników pielgrzymki. Wspominając pierwszą pielgrzymkę z 1999 roku oraz problemy jakie wtedy stanęły na drodze pielgrzymów i organizatorów O. Rydzyk pisze:

- Stanąłem naprzeciw „Goliata uzbrojonego po zęby”. Po tej rozmowie (która odbyła się w Ministerstwie Łączności – red.), w drodze z Warszawy do Torunia, prosiłem o ratunek. Powiedziałem: „Przecież to jest Radio Maryja, a więc idziemy do Maryi”. I pomogła. Pomaga przez wszystkie lata istnienia. Niejeden raz uciszyła wezbrane morze, rozpędziła zgromadzone nad nim czarne chmury. W 1992 roku w ciągu paru dni zmobilizowało się kilka tysięcy rodaków – oddanych sług Matki Najświętszej

I dalej:

- W 100. rocznicę urodzin naszego największego rodaka św. Jana Pawła II Wielkiego, który przecież był i jest „Totus Tuus” („Cały Twój, Maryjo”); w roku, w którym byłoby już po beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję i dlatego przeprowadził nas bezpiecznie przez szalejący ateistyczny komunizm i bez którego, jak mówił św. Jan Paweł II, nie byłoby Papieża Polaka; w roku setnej rocznicy Cudu nad Wisłą, tj. zwycięstwa Polaków nad Armią Czerwoną idącą na Europę; w roku pandemii koronawirusa, z którą przyszła panika, a wraz z nią również podprogowe działania związane z zamykaniem kościołów, czego nie było nawet za okupacji; w czasie różnych intensywnych działań zorganizowanych central antyewangelizacyjnych, by doprowadzić katolików do oziębłości religijnej; w czasie sprytnych działań podprogowych, by doprowadzić do „soft katolicyzmu” po to, żeby go później zupełnie zabić; w czasie, gdy potężne siły pragną zniszczyć rodzinę, gdy są ataki na prawo naturalne, na Dekalog, na świętość, na kapłanów, na Kościół, na patriotyzm – właśnie w tym czasie idziemy do Matki Najświętszej, by wzorem Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II całkowicie się Jej oddać, by Ona zwyciężyła w nas, w naszych rodzinach i przez nas w Ojczyźnie i świecie. By doprowadziła nas do ostatecznego celu – do Nieba.

Założyciel Radia Maryja podkreślił szczególny wymiar obecnej XXIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, ponieważ jutro odbywają się w polsce wybory prezydenckie. Ponadto wiernych obowiązują określone zasady bezpieczeństwa sanitarnego z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa.

Dzisiaj o godzinie 15.00 będzie poprowadzona modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po niej rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski, następnie odbędzie się koncert orkiestry „Viktoria” z Parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie.

