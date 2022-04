Ochojska wprost: W PE robiliśmy wszystko, aby do Polski nie trafiły pieniądze

Janina Ochojska wcale nie ukrywa, że dołożyła wszelkich starań, aby zablokować wypłatę należnych Polsce środków unijnych. W czasie spotkania w Lublinie europosłanka ubolewała nad faktem, że Polska otrzyma pieniądze z Brukseli.

- „Wszystkie pieniądze, o których słyszeliście, że zostały obiecane, zostaną przekazane rządowi, pomimo że w Parlamencie Europejskim bardzo mocno gardłowaliśmy za tym, żeby nie dawać rządowi przynajmniej części tych pieniędzy”

- mówiła bez zażenowania założycielka PAH.

Eurodeputowana atakowała rząd Zjednoczonej Prawicy za zablokowanie realizowanej przez łukaszystowski reżim „Operacji Śluza” i niewpuszczanie do Polski nielegalnie przekraczających polsko-białoruską granicę migrantów z Bliskiego Wschodu.

- „Wy przechodzicie przez granicę bez problemu. Stoicie w kolejkach, czekacie, to jest uciążliwość, ale nikt z Was nie wypycha do lasu, nie wyrzuca Was z chorym dzieckiem. A to się dzieje dziś, dziś znowu kolejni ludzie zostali wyrzuceni do lasu”

- stwierdziła, zwracając się do uchodźców z Ukrainy.

Janina Ochojska.



Sobotnie spotkanie w Lublinie.

kak/Tysol.pl