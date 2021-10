Ociepa: będziemy czwartym koalicjantem PiS

Marcin Ociepa, który odszedł z Porozumienia po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez Jarosława Gowina poinformował, że powołane przez niego ugrupowanie "OdNowa RP" zostanie czwartym koalicjantem PiS.

We wtorek po kilku tygodniach negocjacji Ociepa podpisał umowę koalicyjną z PiS.

W skład ugrupowania OdNowa RP wchodzą byli posłowie Porozumienia - Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Grzegorz Piechowiak.

O wejściu w skład Zjednoczonej Prawicy oficjalnie poinformował Ociepa w rozmowie na antenie TVN24.

- Dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w Zjednoczonej Prawicy - powiedział.

- My jesteśmy w klubie parlamentarnym. W ramach klubu działamy jako czwarty koalicjant, to jest punkt pierwszy w ogóle tej umowy koalicyjnej, tej preambuły do umowy koalicyjnej, więc wchodzimy jako koalicjant. Natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim - poinformował Ociepa.

Odniósł się także do krytyków zapowiedzianej w tym tygodniu reformy armii.

- To jest najlepszy komplement dla Jarosława Kaczyńskiego i dla ministra Mariusza Błaszczaka, że cała zmiana przedstawionych zmian systemowych dotyczących polityki obrony i polityki bezpieczeństwa narodowego w Polsce jest komentowana wyłącznie przez pryzmat tego, kto co ubrał na konferencję prasową i jak się zachowywał - wskazał.

jkg/tvn24