Od północy trwa cisza wyborcza. Co wolno, a czego nie?

Od północy trwa cisza wyborcza przed II turą wyborów prezydenckich. Głosowanie rozpocznie się jutro o godz. 7 i zakończy o godz. 21. Razem z końcem głosowania zakończy się też cisza wyborcza. W jej trakcie zabronione jest publikowanie sondaży oraz agitowanie na rzecz kandydatów.

W czasie trwania ciszy wyborczej zabroniona jest jakakolwiek agitacja na rzecz kandydatów. Dotyczy to wystąpień politycznych, wygłaszania przemówień, zwoływania zgromadzeń czy organizowania pochodów. Zabronione jest także publikowanie sondaży. Cisza wyborcza obowiązuje również w Internecie. Można w jej trakcie zachęcać do udziału w wyborach.

Wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien zgłosić to bezpośrednio policji lub do prokuratury. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara grzywny w wysokości nawet do miliona złotych (najwyższa grzywna od 500 tys. do 1 mln zł dotyczy publikacji sondaży).

Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę o 7. rano. Głosowanie potrwa do godz. 21. Jeżeli w żadnej z obwodowych komisji wyborczych nie zostanie przedłużone, wówczas to również o 21.00 skończy się cisza wyborcza. Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, jak np. powódź, zalanie lokalu wyborczego, katastrofa budowlana czy konieczność dodrukowania kart do głosowania.

kak/niezależna.pl, fronda.pl