,,Odważny wkład w walce z ideologią’’ – Vladimir Palko w obronie ks. Oko

Dr Vladimir Palko – słowacki polityk, matematyk i pisarz, opublikował recenzję książki „Lawendowa mafia” ks. prof. Dariusza Oko.

Duchowny został skazany przez niemiecki sąd na niemal 5 tys. euro grzywny za artykuł opisujący działalność zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej wśród duchowieństwa, połączonej homoseksualnymi praktykami.

Dr Palko podkreśla trafność dokonanego przez ks. Oko opisu działań „lawendowej mafii” oraz związków księży podejmujących praktyki homoseksualne ze zjawiskiem pedofilii.

W obronę kapłana zaangażował się Instytut Ordo Iuris.

Ks. prof. Dariusz Oko został skazany na wyrokiem nakazowym w lipcu tego roku przez niemiecki sąd na grzywnę w wysokości 4,8 tys. euro. Powodem było rzekome „podżeganie do nienawiści” w artykule napisanym przez duchownego i opublikowanym w czasopiśmie „Theologisches”. Wraz z nim skazany został ks. Johannes Stöhr, redaktor naczelny magazynu. Ks. Oko opisał w tekście zjawisko tzw. lawendowej mafii, działającej na szkodę nieletnich oraz wykorzystującej zależnych od niej kleryków. Artykuł pokazywał m.in. mechanizmy, które wyniosły do najwyższych urzędów kard. Theodora McCarricka, pozbawionego później godności kościelnych.

Dr Palko podkreślił w swojej recenzji, że „lawendowa mafia” jest zjawiskiem rzeczywiście istniejącym. „O duchownych homoseksualnych mówi się i pisze od dziesięcioleci. Przymiotnik «lawendowa» został po raz pierwszy użyty przez amerykańskiego księdza i socjologa Andrew Greeleya w 1989 roku, ponieważ wielu z tych księży lubiło perfumy i kosmetyki. Wysocy przedstawiciele Kościoła również mówili o tym problemie” – pisze dr Palko.

Słowacki polityk zwraca również uwagę na opisany przez ks. Oko problem związku z procederem pedofilii wielu duchownych, praktykujących czynności homoseksualne. Przypomina cytowany przez polskiego badacza raport przygotowany na zlecenie Konferencji Episkopatu USA. „Według dokumentu, ponad 81% przypadków wykorzystywania nieletnich przez duchownych katolickich to sytuacje, w których ofiarami byli chłopcy” – zaznacza dr Palko.

Autor recenzji pisze także o mechanizmach rozwoju „lawendowej mafii” przedstawionych przez ks. prof. Oko. „Jeśli homoseksualni klerycy lub księża i biskupi wiedzą nawzajem o swoich skłonnościach homoseksualnych i według nich żyją, to ci z nich, którzy obejmują stanowiska przywódcze, otaczają się osobami o podobnych skłonnościach, a starsi klerycy ściągają do seminarium młodszych kolegów” – zauważa dr Palko. „Może to prowadzić do powstania nieformalnej organizacji, której członkowie wiedząc o sobie, istotnie zdradzają swoje kapłaństwo, pomagają sobie nawzajem i wzajemnie się kryją” – dodaje.

Dr Palko komentuje także wyrok skazujący wobec ks. Oko. Podkreśla, że duchowny nie krytykował osób o skłonnościach homoseksualnych jako takich, ale kapłanów, którzy podejmują działania sprzeczne z nauczaniem Kościoła i naruszające prawo. „Z kontekstu wynika, że Dariusz Oko pisał o klice księży i biskupów gejów, którzy prowadzą sekretne rozwiązłe życie zupełnie sprzeczne z sensem powołania kapłańskiego, osłaniają się nawzajem, wspierają jeden drugiego, próbują zmienić nauczanie Kościoła, wywołują skandale, które dotkliwie szkodzą Kościołowi, oczerniają i degradują księży, którzy chcą ich zdemaskować, ale w szczególności popełniają poważne przestępstwa pedofilskie i efebofilne” – zaznacza polityk.

Na zakończenie, dr Palko podkreśla wkład ks. Oko w walce z radykalnymi ideologiami. „Ideologia LGBT już dawno przestała być nieszkodliwą ekscentrycznością. Gdy dochodzi do władzy, karze osoby, które nie chcą jej wyznawać. W stanowisku Unii Europejskiej wobec Polski i Węgier widzimy, że ta ideologia dąży nawet do karania całych państw. Dlatego trzeba się z nią skonfrontować. A w walce z ideologią książka ks. profesora Dariusza Oko jest pożytecznym, odważnym wkładem” – twierdzi autor recenzji.

Dr Vladimir Palko to słowacki polityk i matematyk, były minister spraw wewnętrznych Słowacji i przewodniczący Konserwatywnych Demokratów Słowacji. Jest autorem bestsellera „Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?”. Całość recenzji dostępna jest na stronie bronmyksiedzaoko.pl.

