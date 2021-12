Ofensywa europejskiej prawicy! Dziś wyjątkowe spotkanie w Warszawie

W Warszawie spotykają się dziś liderzy europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, aby dyskutować o współpracy i przyszłości Unii Europejskiej. Inicjatorem tego wyjątkowego wydarzenia jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- „Będzie to kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w lipcu, gdy została przyjęta deklaracja liderów partii prawicowych i konserwatywnych. Dziś liczymy na dobrą dyskusję, na budowanie podstaw do szerszej współpracy partii konserwatywnych z całej Europy, zarówno w ramach dzisiejszego politycznego układu w Parlamencie Europejskim, jak i tego, który będzie w przyszłości”

- podkreśla Radosław Fogiel, który odpowiada w Prawie i Sprawiedliwości za kontakty międzynarodowe.

Spotkanie będzie podzielone na dwie zamknięte sesje robocze. Najpewniej zakończy się przyjęciem wspólnego oświadczenia liderów ugrupowań. Dyskusja będzie dotyczyć przyszłości Unii Europejskiej i reform instytucjonalnych. Liderzy będą zastanawiać się, w jaki sposób mogą lepiej ze sobą współpracować i w jaki sposób należy odpowiedzieć na obecne zagrożenia, w tym łamanie traktatów przez europejskie instytucje.

Na dzisiejsze spotkanie przybyła Marine Le Pen, przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji, premier Węgier Viktor Orban, lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal oraz szefowie partii prawicowych z Francji, Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Litwy, Holandii i Rumunii. Ze względu na inne obowiązki przybyć nie mogła przewodnicząca Braci Włochów Giorgia Meloni i przewodniczący Ligi Matteo Salvini.

W lipcu członkowie goszczących dziś w Warszawie ugrupowań podpisali wspólną deklarację ideową, w której rozpoczęli współpracę mającą zmierzać do głębokiej reformy UE. Reforma ta ma polegać na powrocie do idei leżących u podstaw wspólnoty suwerennych państw.

