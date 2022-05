Ołena Zełenska: Dziękuję, Polsko!

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska po raz kolejny wyraziła swą wielką wdzięczność dla Polski i Polaków za otwartość, z jaką niosą pomoc dotkniętej okropnościami rosyjskiej inwazji zbrojnej ludności ukraińskiej.

„Na Ukrainie mawia się: wybieraj nie dom, a sąsiada. W przypadku krajów jest to niestety niemożliwe, ale jakże poszczęściło się Ukrainie z Polską!” – napisała żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych.

Swój emocjonalny wpis pierwsza dama Ukrainy zakończyła słowami: „Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc. Z takimi przyjaciółmi na pewno zwyciężymy!”.

ren/Facebook