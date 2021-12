Olsztyn. Uczennica liceum ugryziona w toalecie przez szczura

Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednej z olsztyńskich szkół. 16-letnia uczennica, korzystająca ze znajdującej się w piwnicy ubikacji została ugryziona w pośladek przez szczura, który wydostał się z kanalizacji.

„Dziewczynka w wieku 16 lat została przyjęta do SOR z powodu ugryzienia prawdopodobnie przez gryzonia. W wywiadzie w dniu przyjęcia ok. godz. 9.10 w czasie korzystania z toalety (znajdującej się w piwnicy) doznała ugryzienia w pośladek. Nie widziała, co ją ugryzło. Obserwowała krwawienie miejsca ugryzienia. W badaniu fizykalnym stwierdzono w okolicy pośladkowej, blisko odbytu, dwóch okrągłych zasinionych śladów zębów o rozmiarach 1-1,5 cm. Zaszczepiono pacjentkę przeciwko wściekliźnie” - czytamy w zamieszczonym w social mediach przez samą poszkodowaną dokumencie wystawionym przez olsztyńską specjalistkę z zakresu pediatrii.

Ugryziona przez szczura nastolatka przyjęła już trzy dawki szczepionki przeciwko wściekliźnie. Przysługuje jej też odszkodowanie. „Nie odczuwam żadnych dolegliwości, oprócz bólu tam, gdzie mnie ugryzł” – podsumowała uczennica.

O pladze szczurów w zarządzanym koalicyjnie przez radnych PO oraz prezydenta Piotra Grzymowicza Olsztynie, mówi się już od jakiegoś czasu. W lipcu głośno było o przypadku, gdy w jednym ze znajdujących się w kamienicy biur, szczur wydostał się z kanalizacji na podwieszony sufit.

