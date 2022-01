ONZ o działaniach holenderskiej policji: To barbarzyństwo musi się skończyć!

Media w całej Europie pokazały szokujące nagrania, na których zarejestrowano działania holenderskiej policji, która brutalnie tłumiła w niedzielę demonstrację przeciwników obostrzeń epidemicznych w Amsterdamie. Teraz do sprawy odniósł się specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur Nils Melzer, który wzywa do ścigania policjantów i ich przełożonych za stosowanie tortur.

- „Policjanci i ich przełożeni muszą być ścigani za tortury! Ta brutalność musi się skończyć tu i teraz! Wkrótce wyślę oficjalną notkę protestacyjną!”

- zwrócił się do holenderskiego MSZ specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, komentując brutalną pacyfikację demonstracji w Amsterdamie.

Na wpis urzędnika Organizacji Narodów Zjednoczonych uwagę zwrócił Andrzej Pawluszek.

- „Specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur @NilsMelzer określił interwencję holenderskiej policji podczas tłumienia niedzielnej demonstracji w Amsterdamie jako jeden z najbardziej odrażających przykładów brutalności policji od czasów George’a Floyda”

- wskazał były sekretarz premiera Mateusza Morawieckiego.

Dziennik „Algemeen Dagblad” wskazuje, że Melzer zwrócił się też do świadków brutalnych działań holenderskiej policji o przekazanie mu dowodów w tej sprawie.

W niedzielę w stolicy Holandii odbyła się demonstracja przeciwników obostrzeń sanitarnych, którą rozwiązać nakazała burmistrz Femke Halsema. Uczestniczyło w niej około 10 tys. osób. Do mediów społecznościowych trafiły nagrania z brutalnego tłumienia protestu. Policja użyła m.in. psów, którymi szczuła demonstrantów.

Very concerning footage of police overreach emerging out of the Netherlands.

pic.twitter.com/JWfjWdnIWV