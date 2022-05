ONZ wysłało konwój do Mariupola. Ma zabrać cywilów z ,,mrocznego piekła’’

Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths przekazał, że do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zmierza konwój ONZ, który ma ewakuować cywilów. Konwój ma dotrzeć na miejsce jutro rano.

Zakłady metalurgiczne Azowstal są ostatnim punktem oporu ukraińskich sił w oblężonym przez rosyjskich najeźdźców Mariupolu. We wtorek Rosjanie rozpoczęli szturm na teren zakładów, wczoraj udało im się przedrzeć. Doszło tam do ciężkich walk. Władze Ukrainy podkreślają, że w zakładach wciąż przebywają cywile, w tym dzieci. O konwoju ONZ, który wyruszył do Mariupola poinformował dziś przebywający w Warszawie koordynator pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych tej organizacji Martin Griffiths.

- „Dzisiaj, w czasie, gdy rozmawiamy, w drodze jest konwój, który ma przybyć do Azowstalu jutro rano”

- oświadczył.

Wyraził nadzieję, że uda się ewakuować cywilów przebywających w „mrocznym piekle”, jak nazwał atakowane przez Rosjan zakłady.

kak/PAP