,,Operacja Smoleńsk’’. Kulisy rosyjskich manipulacji

Fake-newsy, skłócanie, manipulacje, wyszydzanie, dyskredytowanie, czyli kulisy dezinformacyjnej „operacji Smoleńsk". „Magazyn śledczy Anity Gargas" bierze pod lupę rosyjską propagandę z czasów katastrofy w Smoleńsku. Jak doszło do tego, że Rosja zalała świat kłamstwami na temat katastrofy smoleńskiej? W jaki sposób i po co Moskwa polaryzowała polskie elity i polskie społeczeństwo już parę miesięcy przed planowanymi uroczystościami z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej? Jakie są podobieństwa w działaniach dezinformacyjnych Kremla po katastrofie smoleńskiej - i obecnie, w czasie agresji na Ukrainę? Kto w 2010 roku narzucał światu narrację ws. Smoleńska, a dziś odpowiada za rosyjską tzw. operację wojskową u naszych wschodnich sąsiadów? Jak rosyjska dezinformacja stosowana latami wobec państw zachodnich przyczyniła się do wybuchu wojny na Ukrainie?