Orzechy włoskie, czyli nakarm swój mózg

W starożytności uważano, że orzechy są magiczne i że przynoszą szczęście. Teraz już wiadomo na czym ta magia polega – na ich właściwościach oraz na tym, co mogą dla nas a szczególnie dla naszego mózgu zrobić. Orzechy włoskie w porównaniu z innymi orzechami zawierają najwięcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które korzystanie wpływają na pracę mózgu.

Wystarczy garstka tych orzechów dziennie aby znacznie poprawić pamięć. Naukowcy przeprowadzili testy wśród ludzi w wieku od 20 do 90 lat. Okazało się, że poprawę pracy mózgu zaobserwowano w każdym przedziale wiekowym. Czyli nigdy nie jest za późno aby poprawić sobie pamięć, koncentrację i wyostrzyć pracę naszego mózgu.

Co jeszcze wyróżnia orzechy włoskie spośród innych orzechów? Zdecydowanie więcej przeciwutleniaczy znajduje się właśnie w tych włoskich. A to sprzyja młodości i ciała i ducha. Poprawiają znacznie ogólny stan naszego zdrowia.

Ponadto magnez zawarty w orzechach poprawi Twój humor i uspokoi, żelazo zapobiegnie anemii, a melatonina w znacznej ilości w nich zawarta wpłynie korzystnie na błogi sen.

Co my ogólnie w orzechach włoskich znajdziemy:

potas

wapń

żelazo

miedź

magnez

mangan

fosfor

cynk

foliany

witamina C

witamina E

witamina B6

witamina A

kwas foliowy

Poza wcześniej wspomnianymi korzyściami dla mózgu, orzechy włoskie mają również działanie antynowotworowe, przeciwzapalne, odtruwające, przeciwkrwotoczne, przeciwzakrzepowe, bakteriobójcze. Samo zdrowie!

Tak …. mają sporo kalorii, w 100 gramach jest ich aż 650 kcal. To wychodzi nieco ponad 3 garstki. Ale garstka dziennie nie spowoduje, że przytyjesz ale za to dla zdrowia będzie bomba. Część naukowców nawet twierdzi, że 7 orzechów dziennie to optymalna dawka.

mp/szlachetnezdrowienet.pl