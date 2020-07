Ostatni sondaż SCh: Każdy głos na wagę złota

Portal wPolityce.pl opublikował ostatni sondaż przed II turą wyborów prezydenckich, zrealizowany przez pracownię Social Changes. Badanie potwierdza to, co wiemy z innych sondaży – każdy głos ma wagę złota, bo zwycięzca odniesie triumf minimalną przewagą.

W najnowszym sondażu Social Changes zwycięża ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, jednak jego przewaga nie przekracza dopuszczalnego błędu. Na urzędującego prezydenta zadeklarowało oddanie głosu 51 proc. respondentów. Kandydata Koalicji Obywatelskiej popiera 49 proc. z nich.

W badaniu sprawdzono też przepływ elektoratów kandydatów, którzy nie weszli do II tury wyborów. Rafała Trzaskowskiego popiera większość wyborców Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia. Z kolei prezydenta Andrzeja Dudę popiera większość wyborców Krzysztofa Bosaka.

kak/wPolityce.pl