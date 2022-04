OSW: Wojna może trwać kilka lat

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt przekonuje, że wojna na Ukrainie może trwać nawet kilka lat. Ekspert podkreśla, że celem Rosjan pozostaje zniszczenie Ukrainy i uniemożliwienie jej sprawnego funkcjonowania jako państwa.

Szef OSW wyjaśnia, że obecnie najważniejszym celem taktycznym rosyjskiej armii jest okrążenie ukraińskich wojsk w Donbasie. Będzie to jednak bardzo trudno zadanie, ponieważ Ukraina przez osiem lat przygotowywała obronę na wschodzie kraju. Problemem dla Rosjan są też liczne przeszkody wodne. Kluczowe dla Kremla ma być dalej opanowanie obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Kolejnym celem Rosjan jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, co pogorszy sytuację gospodarczą kraju, a Rosji pozwoli utworzyć korytarz w kierunku okupowanego Krymu.

Dr Eberhardt zaznacza, że choć zmieniają się cele taktyczne, to głównym celem Kremla pozostaje zniszczenie Ukrainy i uniemożliwienie jej sprawnego funkcjonowania jako państwa. W jego ocenie wojna może potrwać nawet kilka lat i toczyć się ze zmienną intensywnością. Jego zdaniem będzie to konflikt na wyczerpanie, a o jego rezultatach zaważy to, czy dłużej wytrzyma wyniszczana wojną Ukraina, czy wyniszczana sankcjami Rosja.

Wojnę zdaniem eksperta mogłoby zakończyć opanowanie Donbasu, co Moskwa mogłaby uznać za realizację swoich celów.

kak/PAP