"Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga" – dziennikarka zachwycona działaniami Pierwszej Damy

Małżonka Prezydenta RP odwiedziła w czwartek warszawskie RiO Edu Centrum – dzienny ośrodek wsparcia i edukacji dla ukraińskich matek z dziećmi, które znalazły w Polsce schronienie przed trwającą w ich kraju wojną.

Ośrodek powstał z inicjatywy Omenaa Foundation. Jego głównym celem jest pomoc ukraińskim mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewnienie opieki i wsparcia edukacyjnego. W skład kadry ośrodka wchodzą osoby narodowości polskiej i ukraińskiej: animatorzy i opiekunowie, prawnicy, psycholodzy, nauczyciele, trenerzy kompetencji i doradcy zawodowi.

Pierwsza Dama odwiedziła panie podczas jednej z lekcji języka polskiego. Pytała o postępy w nauce oraz między innymi o zawody, jakie kobiety wykonywały w swojej ojczyźnie. – Mają Panie cudowne kwalifikacje i umiejętności. Wierzę, że znajdą Panie pracę w Polsce – zapewniała Agata Kornhauser–Duda.

O realiach szukania pracy w Polsce przez osoby pochodzenia ukraińskiego Pani Prezydentowa rozmawiała z jedną z pracownic Centrum – Ukrainką – która jest doradcą zawodowym.

- Ośrodek RiO Edu Centrum powstał z inicjatywy Omenaa Foundation. Jego głównym celem jest pomoc ukraińskim mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewnienie opieki i wsparcia edukacyjnego. W skład kadry ośrodka wchodzą osoby narodowości polskiej i ukraińskiej: animatorzy i opiekunowie, prawnicy, psycholodzy, nauczyciele, trenerzy kompetencji i doradcy zawodowi – podaje Kancelaria Prezydenta, relacjonując wizytę pierwszej damy w placówce – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

– Jestem naprawdę pewna, że Ukraina wygra; nie tylko że zwycięży, ale że wyjdzie z tej wojny silniejsza, dumna i rozkwitnie – powiedziała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda rozmawiając z osobami, które wspierają ośrodek.

Omenaa Mensah odnosząc się do wizyty pierwszej damy w RiO Edu Centrum chwaliła chwaliła działania Agaty Kornhauser-Dudy.

– Poznałyśmy się kilka dni temu, opowiedziałam jej o tej inicjatywie i zaprosiłam ją do nas. Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga. Jak mi zaczęła opowiadać, ile rzeczy robi, w jakich sytuacjach była, to powiem szczerze – byłam pod wielkim wrażeniem – powiedziała dziennikarka w rozmowie z Jastrząb Post.

– Niestety, pierwsza dama się tym wszystkim nie chwali i szkoda. Więc pomyślałam, że może byłby to dobry pretekst, żeby przyjechała, zobaczyła, jak my to robimy. Bardzo pochwaliła to systemowe podejście. Sama jest nauczycielką i myślę, że była pod wielkim wrażeniem – dodała.

mp/prezydent.pl/jastrząb post