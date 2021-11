Papież: trzeba żywić i organizować nadzieję

„Piękny, ewangeliczny i młody jest Kościół, który wychodzi poza swoje ograniczenia i tak jak Jezus głosi dobrą nowinę ubogim (por. Łk 4, 18). Zatrzymuję się na tym ostatnim przymiotniku: młody. Młodość zasiewa nadzieję. Jest to Kościół proroczy, który swoją obecnością mówi ludziom o sercach zbolałych i odrzuconych przez świat: «Odwagi, Pan jest blisko, bo i dla ciebie w sercu zimy wschodzi lato. Również z twojego smutku może odrodzić się nadzieja» – podkreślił Papież. – Zanieśmy to spojrzenie nadziei w świat. Zanieśmy je z czułością ubogim, z bliskością i współczuciem nie osądzając ich. My będziemy sądzeni…ponieważ tam, wśród nich, obok nich jest Jezus; bo tam, w nich, jest Jezus, który nas oczekuje.“