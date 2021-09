Partia Republikańska niebawem dołączy do Zjednoczonej Prawicy

„Mam nadzieję, że do podpisania umowy koalicyjnej dojdzie jeszcze we wrześniu” – powiedział lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Polityk podkreślił, że akces jego ugrupowania do Zjednoczonej Prawicy jest już przesądzony.

Bielan poinformował też, że w ubiegłym tygodniu miały miejsce trzy długie sesje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i „80 proc.” spraw zostało już przedyskutowanych. Poinformował, że pozostało kilka spraw, które mają zostać ustalone w trakcie kolejnego spotkania lub dwóch.

Lider Partii Republikańskiej jest przekonany co do tego, że entuzjazm i propozycje programowe jego formacji pozwolą dotrzeć do nowego elektoratu i zapewnią Zjednoczonej Prawicy kolejną kadencję.

dam/PAP,Fronda.pl