Penatgon: Rosja wysłała już na Ukrainę 82 proc. wojsk skoncentrowanych na granicy

Według Pentagonu w ciągu siedmiu dni prowadzonej przez siebie napaści zbrojnej Rosja wystrzeliła dotąd 450 rakiet różnego rodzaju oraz wysłała na Ukrainę już 82 proc. wojsk zgromadzonych wzdłuż granicy z nią.

Przedstawiciel Pentagonu poinformował również, że Rosja wciąż nie uzyskała całkowitej dominacji w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, bo obrona powietrzna Ukrainy nadal w niej funkcjonuje.

Amerykanie oceniają, że Rosjanie skupiają się teraz na zajęciu dużych ośrodków miejskich a ich podstawowym celem wydaje się być na chwilę obecną oblężony przez nich Mariupol nad Morzem Azowskim.

Co istotne, według oceny Pentagonu wojska Białorusi, póki co, nie przyłączyły się jeszcze do działań wojennych prowadzonych przez Rosję przeciwko Ukrainie.

ren/PAP, dziennik.pl