Pentagon: Ukraina ma już więcej czołgów niż Rosja

Przedstawiciel Pentagonu poinformował, że obecnie ukraińska armia ma już więcej czołgów niż Rosja na terytorium Ukrainy. Podkreślił, że to zasługa europejskich państw, które przekazały Ukrainie czołgi sowieckiej konstrukcji.

Do tej pory oficjalnie przekazanie czołgów T-72 Ukrainie ogłosiły jedynie Czechy, ale Pentagon sugerował, że czynią to również inne państwa. Agencja dpa podawała dziś, że T-72 Ukrainie przekaże również Słowenia. W zamian za to Niemcy mają przekazać Słowenii inny sprzęt. Ukraińska armia wykorzystuje radzieckie czołgi T-72, dlatego po ich przekazaniu żołnierze nie będą musieli uczyć się ich obsługi.

Przedstawiciel Departamentu Obrony USA wskazał, że Rosjanie przeprowadzają obecnie ograniczone ofensywy w Donbasie, gdzie sprowadzają dodatkowe oddziały. Na wschodzie Ukrainy Rosja miała zgromadzić 85 batalionowych grup taktycznych.

Mówiąc o sytuacji Mariupola stwierdził, że doniesienia Moskwy o całkowitej kontroli sił rosyjskich nad miastem są „wątpliwe” i „nie ma dowodów na to, że Mariupol całkowicie upadł”.

kak/PAP