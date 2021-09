Petycja: powstrzymajmy zmiany podatku liniowego w Polskim Ładzie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz zaapelował o poparcie petycji dotyczącej zachowania podatku liniowego w jego obecnym kształcie. Zmiany w tym zakresie przewiduje Polski Ład. W ocenie Abramowicza zmiany będą niekorzystne dla polskich przedsiębiorców.

Na stronie internetowej Rzecznika poinformowano, że zmiany w zakresie podatku liniowego będą niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorców. Podano, że w 2019 roku takich firm w Polsce było aż 700 tysięcy.

"Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym. W 2019 roku było około 700 tysięcy takich firm w Polsce.

Proponowana przez rząd reforma podnosi obciążania przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50%, z obecnych 19% do 28% bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku (30 tysięcy złotych). W praktyce podatek liniowy straci sens dla większości go obecnie płacących. Rzecznik MŚP i Rada Przedsiębiorców uważają, że plany rządu dot. zmian w podatku liniowym w ramach Polskiego Ładu są nieuzasadnione. Dlatego zachęcamy do elektronicznego poparcia petycji, aby zachować podatek liniowy w obecnej formie" - czytamy na profilu Rzecznika.

Do 20 września petycję podpisało 52,8 tys. osób.

jkg/rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, dorzeczy