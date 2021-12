Piecha: Osoba niezaszczepiona będzie miała dwa razy w tygodniu robiony wymaz z nosa. Nie jest to przyjemne

„Osoba niezaszczepiona będzie musiała być raczej gotowa na to, że dwa razy na tydzień będzie miała pobierany profesjonalny wymaz z nosa, na obecność koronawirusa, to nie jest przyjemne. Myślę, że ta ustawa zachęci ludzi do szczepień” – stwierdził poseł PiS Bolesław Piecha.

„Mimo tego, że ta propozycja wzbudziła ogromne emocje społeczne, musimy postępować radykalnie. Mamy już doświadczenie, więc wiemy jakie sposoby możemy zastosować” – powiedział Piecha o pisowskim projekcie weryfikacyjnym na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

„Ta ustawa nie wprowadza obowiązkowych szczepień - pracodawca będzie miał obowiązek testowania pracowników. Testy będą bezpłatne i zastąpią certyfikaty covidowe. W przypadku, kiedy pracownik będzie w pełni zaszczepiony, test będzie można zastąpić certyfikatem covidowym lub certyfikatem ozdrowieńca” – mówił poseł PiS.

ren/Polskie Radio Program 1