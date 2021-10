Pierwsi biskupi zakończyli wizytę w Watykanie. Jakie problemy poruszono?

Wczoraj zakończyła się wizyta ad limina Apostolorum pierwszej grupy polskich biskupów. Od 4 października w Watykanie przebywało 20 hierarchów z metropolii warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej. Odwiedzili oni 22 watykańskie dykasterie, aby na końcu spotkać się z papieżem Franciszkiem.

Poza spotkaniami w różnych watykańskich dykasteriach, kluczowym wymiarem wizyty biskupów w Watykanie jest wymiar duchowy. Hierarchowie każdy dzień rozpoczynali od Eucharystii w głównych bazylikach watykańskich. Modlili się też przy grobie św. Jana Pawła II.

- „Dla mnie niezwykle ważna jest modlitwa i sprawowanie Eucharystii w rzymskich bazylikach. Tam modliłem się we wszystkich intencjach, które przywiozłem z Polski, w intencji Kościoła, Ojczyzny, za misjonarki i misjonarzy oraz indywidualnych, o które prosiły mnie poszczególne osoby. Nasza wspólna modlitwa biskupów jest czymś niezastąpionym a Eucharystia, nadzieję jaką niesie stanowi źródło pokoju i pojednania”

- mówił bp Jerzy Mazur z Ełku.

Synod o synodalności

Odwiedzając watykańskie dykasterie, biskupi rozmawiali na wszystkie ważne dla Kościoła tematy. Jednym z nich jest rozpoczynający się dziś Synod Biskupów o synodalności. W czasie rozmów wskazywano na potrzebę uczenia się postawy słuchania i zrozumienia różnych opinii na temat Kościoła, pretensji wobec niego i nadziei z nim związanych. Bp Adrian Galbas z Ełku wyraził nadzieję, że Synod zaowocuje w Polsce utrwaleniem praktyki synodalnej.

- „Musimy się przekonać, że każdy z tego może skorzystać i ludzie świeccy dopuszczeni do odpowiedzialności za Kościół i duchowni, którzy w podejmowaniu decyzji nie będą zdani tylko na siebie, ale mogą skorzystać z doświadczenia i mądrości osób świeckich, które są obdarzone sakramentami chrztu i bierzmowania i mają też dar proroctwa, który jest często zamrożony”

- mówił duchowny.

Świeccy w Kościele

Synod o synodalności skierował rozmowy biskupów na temat roli osób świeckich w Kościele.

- „To oni mają powiedzieć, co myślą, przeżywają, co jest szczęściodajne i trudne w Kościele. Mają się wypowiedzieć nie jako osoby z zewnątrz tylko jako ci co go współtworzą i są za niego odpowiedzialni. Konieczne jest zdrowe partnerstwo świeckich i osób duchownych. Chodzi o to, że wszyscy troszczymy się o Kościół a nie tylko biskup czy ksiądz”

- podkreślił bp Galbas.

Formacja kapłanów

Rozmowy w Kongregacji ds. Duchowieństwa w sposób szczególny poświęcono kwestii formacji kandydatów do kapłaństwa. Mówiono o wprowadzeniu w Polsce nowego dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce”, w którym nacisk został położony na duchową i ludzką formację przyszłych prezbiterów. Biskupi wskazali, że dotychczas formacja ta miała bardziej uniwersytecki charakter. Celem ma być natomiast kształtowanie ludzi głęboko wierzących, którzy chcą podążać za Chrystusem. Głównym celem kapłaństwa nie może być kariera uniwersytecka i zdobywanie kolejnych tytułów naukowych.

Młodzi w Kościele

Wiele miejsca poświęcono też dyskusji dotyczącej młodych ludzi, którzy są „przyszłością Kościoła”. Podkreślając konieczność wypracowywania coraz lepszych form pracy z młodzieżą zastanawiano się nad językiem, w jakim Kościół powinien zwracać się do młodych. Musi być to język zrozumiały, który przybliży im przesłanie Chrystusa. Wskazano na rolę globalizacji, która wymusza konieczność poszukiwania nowych form dotarcia do stylu życia ludzi młodych i ich sposobu postrzegania świata.

Media

O środkach masowego przekazu rozmawiano w Dykasterii ds. Komunikacji. Rozmawiano m.in. o roli mediów w czasie pandemii koronawirusa, kiedy to właśnie za pomocą mediów Kościół docierał do wiernych. Biskupi zostali zachęceni do otwartości na media, za pomocą których mają budować jedność ze społeczeństwem i głosić Ewangelię.

- „Chodzi o styl przekazu a nie treść, czyli samo ewangeliczne przesłanie. Wzorem jest Jezus, który nie odrzucał nikogo a priori. Co ważne też, aby spotkać się z człowiekiem to trzeba udać się do miejsca, w którym on żyje a nie zapraszać w miejsca, w których my żyjemy. Nie możemy wychodzić z założenia, że znamy wszystkie odpowiedzi na różne pytania, ważna jest wiedza na temat pytań jakie stawiają sobie ludzie. Nie znając tych pytań nigdy na nie prawidłowo nie odpowiemy. Nie możemy ich a priori oceniać, krytykować, odrzucać. Inaczej nie zbudujemy żadnej wspólnej drogi”

- wskazywał bp Galbas.

Ekumenizm

W Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan mówiono o sytuacji ekumenicznej w Polsce. Bp Jacek Jezierski z Elbląga zwraca uwagę, że wyczerpały się pewne formuły dialogu ekumenicznego. Zaznaczył, że wobec nowych pęknięć i problemów pomiędzy wspólnotami chrześcijan ważny ejst ekumenizm duchowy, wyrażający się we wspólnej modlitwie i budowaniu dobrych relacji.

Kościoły Wschodnie

Ważnym tematem poruszonym w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich była sprawa katolików z Ukrainy i Białorusi, którzy przybywają do pracy w Polsce. Kard. Leonardo Sandri podkreślał również, że Polska jest jednym z krajów, które najbardziej wspierają chrześcijan w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Hierarcha wyraził za to swoją wdzięczność.

Misje

Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji przedstawił w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów sprawozdania z działań misyjnych podejmowanych przez polski Kościół.

- „Miło mi było usłyszeć ze stronny kongregacji, na której czele stoi kard. Luis Antonio Tagle, słowa niezwykłego uznania dla pracy polskich misjonarek i misjonarzy, o wkładzie polskiego Kościoła w wielkie dzieło misyjne, posłudze duchowej ale i też materialnej”

- powiedział bp Jerzy Mazur.

Uchodźcy

W Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka poruszono m.in. temat migrantów chcących przekroczyć polsko-białoruską granicę. Temat ten podjęto również w czasie audiencji u papieża Franciszka. Zwracając uwagę na polityczne uwikłania problemu mówiono o konieczności pomocy potrzebującym.

Nadużycia seksualne

O przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych mówiono w czasie wielu spotkać, m.in. w Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji ds. Duchowieństwa. Biskupi przekazali dokument na temat działań podejmowanych w Polsce. Podkreślano konieczność przestrzegania porządków prawnych, cywilnych i karnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Zaznaczono, że cały Kościół potrzebuje oczyszczenia w związku z kryzysem nadużyć.

Wśród pozostałych ważnych tematów poruszonych w czasie wizyty znalazł się m.in. kwestie związane ze spadkiem wiernych, osłabieniem religijności, wzrostem liczby apostaci i brakiem powołań. Mówiono o rodzinie oraz wartości wspólnot. Poruszano też tematy związane z katechizacją i liturgią.

- „Podczas wszystkich wizyt w dykasteriach doświadczamy ciepła, braterstwa i gotowości do pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów. Wizyta pokazała także bogactwo naszego Kościoła i co możemy ofiarować Kościołowi powszechnemu. Jak mówi św. Paweł Apostoł przemija postać tego świata tak przemija postać Kościoła w Polsce, którą znaliśmy i byliśmy przyzwyczajeni. Ta zmiana nie powinna być zaskoczeniem ani budzić paniki. W czasie wizyty padały często słowa wzywające do nadziei i że Kościół przede wszystkim wzrasta poprzez pokorne, spokojne, uczciwe świadectwo Ewangelii”

- mówił o wizytach w dykasteriach abp Stanisław Budzik.

Spotkanie z papieżem Franciszkiem

Wizytę zwieńczyła audiencja u papieża Franciszka. Z ojcem świętym biskupi rozmawiali blisko dwie godziny.

- „Podziwialiśmy jego niezwykłą świeżość, jego niezwykłą cierpliwość, jego świetną informację. Jest bardzo zorientowany w naszej polskiej sytuacji”

- stwierdził metropolita lubelski po audiencji.

- „Papież zaczął od słuchania, nie od swojego przemówienia do nas, tylko dął nam od razu głos, byśmy podsuwali mu tematy. Bardzo pięknie na wszystkie pytania odpowiadał, często sięgając do przykładów ze swojego życia, ze swojego doświadczenia duszpasterskiego. Okazał się ojcem pełnym miłosierdzia, wyczucia. Wlał w nasze serca nadzieję, umocnił nas, abyśmy w trudnych czasach dawali świadectwo o Ewangelii. Wyszliśmy z tej wizyty u Ojca Świętego pełni podziwu dla niego, dla jego siły, dla jego ogromnego otwarcia się na wartości duchowe, na głos Ducha Świętego, a równocześnie ubogaceni tym wszystkim, co nam powiedział”

- podkreślił.

Z papieżem biskupi rozmawiali o Synodzie nt. synodalności, problemie migrantów czy zmianach klimatycznych.

- „Można było być zaskoczonym zorientowaniem Ojca Świętego, który wie dobrze, co się dzieje w Polsce, jakie przeżywamy napięcia, jakie dramaty, ale też jaka jest siła i jakie są walory Kościoła katolickiego w Polsce dzisiaj”

- powiedział bp Galbas.

kak/KAI