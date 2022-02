PILNE! Dziennikarz Reutersa: USA zwiększa kontyngent w Polsce o 3 tys. komandosów

Jak podał na Twitterze dziennikarz agencji Reuters, administracja prezydenta USA podjęła już decyzję o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i wysłaniu do naszego kraju kolejnych 3 tys. żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Dziennikarz Reutersa podaje także, że 3 tys. amerykańskich komandosów trafi jako zabezpieczenie krajów należących do NATO i nie trafi na Ukrainę.

U.S. Defense Secretary Austin ordered the deployment today at the direction of President Biden.

The deployments are aimed at reassuring NATO allies and will not go into Ukraine.