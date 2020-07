Piotr Müller: Decyzja ws. Mazowsza zostanie podjęta w ciągu najbliższych dni

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany dziś w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma9 o sprawę planowanego przez Zjednoczoną Prawicę podziału Mazowsza. Jak informował polityk, decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła i żaden projekt w sprawie nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Jak zapewniał, o konkretach dowiemy się w ciągu najbliższych dni.

- „Jeszcze w tej chwili sam projekt nie trafił do Sejmu, w związku z tym ostateczna decyzja w tym zakresie nie zapadła” – mówił rzecznik rządu odpowiadając na pytanie o podział Mazowsza.

- „Czy taka decyzja zapadnie, myślę, że przekonamy się w najbliższych dniach” – dodał.

Müller odniósł się również do kwestii rekonstrukcji rządu, którą partia rządząca zapowiada na wrzesień. Tutaj też, jak przekazał, nie podjęto jeszcze żadnych ostatecznych decyzji ani co do nowej formy rządu, ani co do kwestii personalnych. Jak powiedział, wciąż trwają negocjacje, oczywistym jest natomiast, że dojdzie do „pewnej modyfikacji składu personalnego” w rządzie.

O planach podziału Mazowsza pisał w ub. tygodniu „Dziennik Gazeta Prawna”, informując o dwóch różnych rozwiązaniach branych pod uwagę w Zjednoczonej Prawicy. Pierwszy wariant to wydzielenie z woj. mazowieckiego stołecznego obszaru metropolitarnego, na który złożyłaby się Warszawa i przylegające do niej powiaty. Drugi wariant natomiast zakłada podział na dwa odrębne województwa.

kak/PAP, wPolityce.pl, fronda.pl