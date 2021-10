PiS ma nowego posła! Do klubu dołącza Monika Pawłowska

Poseł Monika Pawłowska poinformowała Polską Agencję Prasową, że zdecydowała się dołączyć do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej parlamentarzystka opuściła Porozumienie Jarosława Gowina po tym, jak ugrupowanie sprzeciwiło się przedłużeniu stanu wyjątkowego.

Poseł Monika Pawłowska weszła do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Lewicę opuściła w marcu, dołączając do Porozumienia Jarosława Gowina. Wczoraj przekazała w mediach społecznościowych, że opuszcza ugrupowanie i koło Porozumienia. Wyjaśniła, że nie zgadza się na destabilizację państwa dla prywatnych celów politycznych.

Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym @Porozumienie__ i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa 🇵🇱 dla prywatnych celów politycznych. — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) September 30, 2021

Teraz parlamentarzystka poinformowała Polską Agencję Prasową o swojej kolejnej decyzji.

- „Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło wiele postulowanych przez przedsiębiorców i obywateli zmian w Polskim Ładzie. To były także moje postulaty. Dlatego po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim, podjęłam decyzję o wstąpieniu do Klubu Parlamentarnego PiS, by wspierać rozwiązania niezbędne dla dalszego, szybkiego rozwoju Polski”

- powiedziała.

- „Moje priorytety pozostają niezmienne - inwestycje w zakresie mieszkalnictwa, zielonej energii i nowych technologii”

- dodała.

kak/PAP