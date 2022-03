„Planeta małp” – ukraiński naukowiec o trafiających na Białoruś napromieniowanych w Czarnobylu rosyjskich żołnierzach

„Teraz przeżyjcie z tym resztę swojego krótkiego życia. Są zasady postępowania na tym terytorium” – napisał na Twitterze członek Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Yaroslav Yemelyanenko odnosząc się do wywożonych z terenu elektrowni w Czarnobylu dużych ilości napromieniowanych rosyjskich żołnierzy.

Jak dodaje, promieniowanie to fizyka, która działająca niezależnie od siły militarnej.

„Można było uniknąć tych konsekwencji. Planeta małp” – stwierdza Yemelyanenko komentując zachowanie rosyjskich dowódców.

Jak podał ukraiński naukowiec, to już kolejny transport „napromieniowanych rosyjskich terrorystów”, których tylko jednego dnia w ostatnią środę przewieziono aż siedem autokarów.

Jak podawała ostatnio Agencja Reutera, Rosjanie mieli się przemieszczać „przez najbardziej skażony obszar Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej - tzw. Czerwony Las bez żadnych środków ochrony i prawdopodobnie ucierpieli w wyniku choroby popromiennej” – informuje PAP.

[3] Yemelyanenko on his Facebook quoting Belarus TV: Seven medical busses with people inside arrived at 12:20 pm to Homel, Belarus, to the Center of radiology medicine. They regularly bring Russian soldiers there. pic.twitter.com/ojMdRAsJ93

Pentagon source: Russian troops leaving Chernobyl



An unnamed Pentagon source said that #Russian troops have begun to leave the territory of the disabled #Chernobyl nuclear power plant and withdraw to the territory of #Belarus, the BBC reported. pic.twitter.com/STHBSQjyRi