Płoną czołgi rosyjskie jak pochodnie, setki rannych i trupy pozostawione na polu walki

Jak poinformowało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony, w walkach na Ukrainie Rosja straciła już co najmniej jeden najbardziej zaawansowany technicznie czołg, T–90M. Wojska ukraińskie zadają ponadto tak duże straty armii rosyjskiej, że najlepiej wyposażone oddziały tracą zdolności bojowe.

„T–90M został wprowadzony w 2016 roku i ma ulepszony pancerz, zmodernizowane działo oraz ulepszone systemy nawigacji satelitarnej. Około 100 czołgów T–90M znajduje się obecnie w służbie w najlepiej wyposażonych jednostkach rosyjskich, w tym walczących na Ukrainie” – czytamy w brytyjskiej publikacji.

„Ulepszony pancerz, zaprojektowany z myślą o obronie przed bronią przeciwpancerną, pozostaje podatny, jeśli nie jest wspierany przez inne elementy sił zbrojnych” – podaje dalej analiza wywiadowcza.



Z analizm prowadzonych przez brytyjskie MSZ dowiadujemy się także, że

„konflikt na Ukrainie zbiera bardzo duże żniwo wśród niektórych z najsprawniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie jednostek rosyjskich”.

What appears to be a destroyed Russian T-90M near Kharkov, Russia has so few of these tanks that any loss is a big one. pic.twitter.com/BWcUC1eTUC — TankDiary (@TankDiary) May 4, 2022

Russian BTR-80 and T-90M covered by #Nakidka.

Nakidka reduces the infrared, thermal, and radar band signatures. pic.twitter.com/dOIAzvSUAw — Rémy Hémez (@RemyHemez) May 1, 2022

#UkraineWar: Russia just lost its first T-90M MBT near Kharkiv. Its destruction comes only days after this variant was first sighted in Ukraine. pic.twitter.com/eCrD58EHxX — Oryx (@oryxspioenkop) May 4, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022

mp/pap/portal tvp info