Po 45 dnich wojny. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 40 proc. personelu armii Putina

Armia ukraińska kontynuuje bezlitosne, konsekwentne i ukierunkowane niszczenie siły roboczej i sprzętu wojskowego hord Putina. Od momentu rozpętania zakrojonej na pełną skalę rosyjskiej agresji na Ukrainę najeźdźcy straciły prawie 40 proc. personelu, przeznaczonego do inwazji (сhodzi o całkowitą liczbę zabitych i rannych).

WEDŁUG SZTABU GENERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY UKRAINY STRATY WOJENNE HORD PUTINOWSKO-RASZYSTOWSKICH OD 24.02.2022 r. WYGLĄDAJĄ NASTĘPUJĄCO:

19 100 zabitych;

705 czołgów;

1 895 pojazdów opancerzonych;

335 jednostek artylerii;

55 środków obrony przeciwlotniczej;

108 system rakietowych Grad;

1 363 pojazdów wojskowych;

151 samolotów;

136 śmigłowców;

76 cystern;

112 dronów bojowych;

7 okręty/kutry;

25 jednostek wyposażenia specjalnego;

4 rakietowych pocisków balistyczny krótkiego zasięgu;

600 najeźdźców są wziętych do niewoli.

Źródło: Sztab Generalny Ministerstwa Obrony Ukrainy (stan z 09.04.2022 r. 10:00)

OPINIA REDAKCJI: ROSJA PO OBALENIU PUTINA.

JAKIE WARUNKI MUSIAŁBY SPEŁNIĆ KREML, ABY LICZYĆ NA ZNIESIENIE SANKCJI?

Podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy będą bezlitośnie niszczyć armię rosyjską, atomowe sankcje muszą wzrastać wykładniczo. Nie ma sensu negocjować z Putinem i jego poplecznikami. Negocjować można wyłącznie z tymi, którzy przyjdą ich zastąpić. Rosyjska gospodarka umiera, Siły Zbrojne Ukrainy niszczą armię rosyjską.

Społeczność światowa powinna pomyśleć o warunkach, jakie Kreml będzie musiał spełnić po obaleniu Putina, aby Rosja powróciła do rodziny cywilizowanych narodów świata.

Międzynarodowy Trybunał. Głównym warunkiem złagodzenia sankcji powinno być żądanie oddania kremlowskiego dyktatora i jego popleczników przed międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.

Denuklearyzacja Federacji Rosyjskiej. Następnym warunkiem ma być rezygnacja Moskwy z broni jądrowej.

Deputinizacja Federacji Rosyjskiej. Konieczne jest żądanie, aby Rosja na zawsze porzuciła zbrodniczą imperialną politykę ekspansjonizmu oraz potępiła i na zawsze odrzuciła dziedzictwo rosyjskiego imperializmu, bolszewizmu, stalinizmu, putinizmu, raszyzmu i eurazjatyzmu we wszystkich jego przejawach. Deimperializacja putinowszko-raszystowskiej Rosji powinna przebiegać według wzoru denazyfikacji nazistowskich Niemiec.

Geopoiltyczna transformacja Euroazji. Putin otwórzył geopolityczną puszkę Pandory. Krym, Donbas, Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze – wszystkie te terrorystyczne enklawy muszą zostać powrócone w skład Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Putin chciał kwestionować nienaruszalność granic w Europie? Ok! W takim razie konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat demilitarizacji i statusu obwodu kaliningradzkiego, na temat statusu Królewca! Co więcej, musimy żądać, żeby narody znajdujące się pod rządami Federacji Rosyjskiej mieli możliwości wolnego i demokratycznego rozwoju suwerenności i tożsamości narodowej w ramach prawdziwej federalizacji Rosji. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego.

Spełnienie właśnie takich wymagań społeczności międzynarodowej byłoby odpowiednim warunkiem zniesienia sankcji wobec postputinowskiej Rosji. Do tego powinna dążyć społeczność światowa. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Każdy przyszły agresor, który zagraża demokracji i światowemu bezpieczeństwu, powinien wiedzieć, że zostanie surowo ukarany. Zbrodniczy imperializm rosyjski musi być potępiony na wieki wieków.



Jagiellonia.org