Po ćwiczeniach wojska rosyjskie pozostają w pobliżu granic Ukrainy – Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Mimo oficjalnego zakończenia rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad-2021, ukraińskie dowództwo nie odnotowuje masowego powrotu wojsk rosyjskich do miejsc stałego rozmieszczenia – powiedział w wywiadzie udzielonym Radio Swoboda gen. Walerij Załużny, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak poinformował Załużny, rosyjskie grupy batalionowo-taktyczne nadal realizują zadania w Południowym Okręgu Wojskowym Federacji Rosyjskiej.

„Nie stoją z karabinami maszynowymi wzdłuż naszej granicy. Znajdują się na odpowiednich obszarach w pobliżu granicy państwowej”

– zaznaczył.

Niektórzy wojskowi wrócili do swoich miejsc rozmieszczenia, aby głosować w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, więc niektóre ruchy są rejestrowane, ale nie mamy prawa tracić czujności – dodał Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, kilka dni temu w Odessie odbyły się wspólne ćwiczenia Ukrainy i NATO pn. Coherent Resilience – 2021.

Z kolei, rzeczniczka misji USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Courtney Austrian oskarżyła Rosję o wstrzymanie prac misji OBWE na granicy z Ukrainą, donosi Radio Swoboda.

„Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamknięcie misji, ponieważ jej sprzeciwy wobec przedłużenia mandatu misji są jedynym powodem jej zamknięcia”

– oświadczyła Courtney Austrian.

Rzeczniczka misji USA przy OBWE wyraziła również zaniepokojenie niechęcią Rosji do wypełniania międzynarodowych zobowiązań i konstruktywnej współpracy z Ukrainą.

