„Polacy to po...bani psychopaci” napisała na Twitterze – to wiceprezydent Warszawy, a jej ojciec był ...

Pod adresem w tzw. liberalnych, a ta naprawdę antypolskich, mediach pojawił się cały wysyp wulgaryzmów i obraźliwych treści. Autorką jednego z takich wpisów jest wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

- "Polacy to psychopaci j***ani" – napisała na Twitterze wiceprezydent Warszawy, a jej wpis odnosił się do dziewczynki rzekomo plującej na flagę LGBT. Jak się okazało dziewczynka nie pluła, a zwyczajnie chciała ją ugasić.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami "Gazety Polskiej" Manowska-Góra, to córka milicjanta, na którego komisariacie zakatowano Grzegorza Przemyka.

Wiceprezydent Machnowska udostępniła 11 listopada wpis z wulgarnym komentarzem dotyczącym Marszu Niepodległości i Polaków w nim uczestniczących.

Jak tłumaczyła się wiceprezydent stolicy i podopieczna Rafała Trzaskowskiego? Jak dziecko – że ona tylko „podała dalej tweeta, nie zwracając uwagi na komentarz innej osoby, z którym się nie identyfikuje”.

Machnowska-Góra to – jak się okazuje - córka Konstantego Machnowskiego, który był komendantem komisariatu na Jezuickiej w Warszawie, na którym pobito śmiertelnie maturzystę Grzegorza Przemyka, który otrzymał kilkadziesiąt uderzeń pałkami w plecy i kilkanaście ciosów w brzuch.

Co jeszcze bardziej zastanawiające, po śmierci Przemyka ojciec Machnowskiej – co ujawniają akta IPN – został awansowany do stopnia majora. W końcu lat 80. Manowski został przeniesiony na własna prośbę do jego rodzinnej Ostrołęki na stanowisko komendanta Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

- Machnowski uniknął odpowiedzialności za sprawę śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka. W aktach sprawy zachowała się notatka ówczesnego szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka: „Ma być tylko jedna wersja śledztwa – sanitariusze”. O tej tezie, jako jedynie słusznej, mówiła oficjalna propaganda, która prowadziła też kampanię zniesławiania matki Przemyka i jego otoczenia – czytamy na portalu niezalezna.pl

