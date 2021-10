Polscy biskupi rozpoczynają wizytę ad limina

Grupa polskich biskupów rozpoczyna dzisiaj pierwszą od 7 lat wizytę "ad limina Apostolorum" ("od progów Apostołów). Wizyta potrwa 6 dni i odbędzie się w Rzymie. Biskupi wezmą udział w audiencji u Ojca Świętego, będą modlić się w rzymskich bazylikach i przy grobie św. Jana Pawła II, oraz odwiedzą watykańskie urzędy.

Do Rzymu z wizytą ad limina udadzą się cztery grupy biskupów.

W skład pierwszej z grup, która dzisiaj rozpoczyna swą wizytę, Watykan odwiedzą ordynariusze i biskupi pomocniczy diecezji należących do metropolii warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej.

Wizyta potrwa do soboty. W piątek biskupi spotkają się z papieżem Franciszkiem. W trakcie wizyty będą także prawować Msze św. w czterech tzw. bazylikach większych Rzymu (św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami).

W czwartek biskupi odprawią Mszę przy grobie św. Jana Pawła II.

Biskupi odwiedzą II Sekcję Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, która odpowiada za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami.

Udadzą się także do ośmiu kongregacji i dykasterii.

- W praktyce chodzi nie tylko o to, aby dokonała się pewna rzecz administracyjna w dziedzinie sprawozdawczości, co robią wszystkie instytucje i każda w swój szczególny sposób. Natomiast idzie o to, aby każdy Kościół w swojej diecezji mógł wzrastać w wierze. Temu celowi służy spotkanie pasterzy diecezji z papieżem, który stara się przybliżyć cel, zorientować się w całości sprawozdania jakie zostaje mu przedstawione i potem dawać wskazania dotyczące poszczególnych dziedzin życia kościelnego w danej prowincji - wyjaśniał cel wizyty przewodniczący Komisji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Abp Gądecki odniósł się również do tego, czy w trakcie wizyty mogą paść trudne pytania dotyczące kwestii ukarania sprawców pedofilii w polskim Kościele.

- Skoro problem istnieje i skoro istnieje nie tylko w Polsce, to trzeba się ustosunkować do tej sprawy, wychodząc do Ojca Świętego i potem usłyszeć, co Ojciec Święty na ten temat sądzi. Ostatnio biskupi francuscy podczas wizyty ad limina, która poprzedza naszą, mieli bardzo długą rozmowę z Ojcem Świętym. Wydaje mi się, że żadnego tematu nie można unikać, także tematów trudnych, a może nawet w szczególności trudnych. Dlatego zakładam, że w tej rozmowie z Ojcem Świętym będzie poruszony również ten temat jako jeden z głównych, ale nie najgłówniejszy, dlatego, że najgłówniejszym jest odbudowa wiary -powiedział abp Gądecki.

jkg/ekai