Polski Ład dla wsi! Prezes PiS zaprezentował nowe rozwiązania

W Przysusze (woj. mazowieckie) odbywa się dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości, w czasie której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Grzegorz Puda prezentują nowy program dla wsi i rolników. Jarosław Kaczyński zaprezentował „7 spraw dla polskiej wsi”, które znajdą się w rozwiązaniach proponowanych w ramach Polskiego Ładu.

Przedstawione przez PiS rozwiązania to:

„Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha”;

✅ Dopłaty dla małych i średnich gospodarstw do 5⃣0⃣ ha powyżej średniej unijnej. #PolskiŁadDlaPolskiejWsi #PolskiŁad 🇵🇱🌾 pic.twitter.com/WGJGuA6twp — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 9, 2021

„Przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa”;

„Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników”;

„15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności”;

„Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście”;

„4,5 mld złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa”;

„Skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej”.

W czasie swojego wystąpienia wicepremier Kaczyński podkreślił, że fundamentem jedności narodu jest równość w sferze materialnej.

- „Z całą pewnością jest lepiej, niemniej przed nami jeszcze długa droga. Nawet jeżeli wyobrazić sobie sytuację, że dochody na wsi przewyższa te w mieście, to i tak inne wyznaczniki cywilizacji materialnej będą w dalszym ciągu na niekorzyść wsi”

- mówił prezes PiS.

- „W ostatecznym rachunku jednak nie uzyskamy jeszcze tego wyrównania, nawet gdybyśmy uzyskali tą wyższość dochodów na wsi. Dlatego potrzebny jest ten wielki plan, Polski Ład na wsi. On jest po to, żeby w ciągu najbliższych lat te różnice zniwelować, zmniejszyć, a w końcu po prostu zlikwidować”

- podkreślił.

Mówił m.in. o rolniczym handlu detalicznym, dzięki któremu rolnik będzie mógł bezpośrednio sprzedać swoje produkty do 100 tys. zł rocznie. W gminach i w większych miastach powstaną odpowiednie targowiska.

- „Będzie szereg innych działań, będą budowane centra przechowalnicze różnego rodzaju, które będą pomagać w tym handlu”

- zapowiedział.

Zaznaczył, że jest to ogromna szansa, która odpowiednio wykorzystana, znacznie powiększy zyski rolników.

Kolejnym problemem, o którym mówił prezes PiS, jest ASF i hodowla trzody chlewnej. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że rządzący podejmą działania, aby ją odbudować. Wskazał na konieczność odstrzału roznoszących chorobę dzików. Ma to umożliwić nowa ustawa o łowiectwie.

Dalej zapowiedział rozwiązanie problemu ubezpieczeń rolników.

- „Problem ubezpieczeń, bezpieczeństwa ekonomicznego rolników. do tej pory były to doraźne akcje państwa. Teraz będzie inaczej - powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała funduszu ubezpieczeń rolniczych. w tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1,4 mld zł na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć indywidualnie w różnych towarzystwach”

- podkreślił.

Przekazał też decyzję ws. wyrównania dopłat.

- „Sprawa dopłat, a dokładnie wyrównania dopłat w stosunku do przeciętnej europejskiej. chciałem Państwu powiedzieć (…) i sądzę, że to dobra wiadomość dla tych do 30 ha, że w ciągu tej perspektywy budżetowej te dopłaty będą wyrównane, a dla gospodarstwa do 20 ha będą nawet wyższe niż przeciętna”

- mówił.

Zaznaczył, że celem partii rządzącej jest wsparcie dla gospodarstw rolnych i gmin.

kak/PAP, wPolityce.pl