Posłanka Pomaska nie ma wątpliwości: wybory nie były uczciwe

Posłanka PO Agnieszka Pomaska była dziś gościem w RMF FM. W rozmowie stwierdziła, że nie ma wątpliwości co do tego, iż „wybory nie były uczciwe”.

Pytana o to, czy Andrzej Duda jest legalnie wybranym prezydentem, Agnieszka Pomaska stwierdziła:

- „Ta kampania wyborcza nie była przeprowadzona na uczciwych zasadach (…). Póki co my jesteśmy od tego, żeby uszanować każdy głos, który mówi o tym, że - albo wskazuje na to, że - wybory mogły być nieuczciwe, że dochodziło do nieprawidłowości”.

- „O tym czy te wybory były uczciwe, czy te procedury były uczciwe dzisiaj nie potrafię stwierdzić dlatego, że do mnie dochodzi codziennie po kilkanaście wiadomości, że dochodziło do nieprawidłowości i te nieprawidłowości miały służyć Andrzejowi Dudzie” – dodała.

Posłanka zapewniła też na antenie RMF FM, że Platforma Obywatelska nie planuje wewnętrznych wyborów, przyznała jednak, że Rafał Trzaskowski stał ponadpartyjnym liderem.

Agnieszka Pomaska potwierdziła, że komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego złoży protest wyborczy, oraz że Koalicja Obywatelska będzie domagała się dymisji szefa MSZ Jacka Czaputowicza:

- „Nie mam wątpliwości, że MSZ z ministrem spraw zagranicznych na czele - nieobecnym wtedy, gdy jego interwencja, co do tego, jak odbywały się wybory za granicą była potrzeba - powinien podać się do dymisji. Zakładam, że tego nie zrobi. I wtedy złożymy wniosek o wotum nieufności” – mówiła.

W rozmowie poruszono również kwestię zaproszenia, jakie prezydent Andrzej Duda wystosował wobec Rafała Trzaskowskiego:

- „W pierwszej kolejność Rafał Trzaskowski będzie chciał podziękować swoim wyborcom. Mam ograniczone zaufanie do Andrzeja Dudy” – odpowiadała Pomaska.

kak/RMF FM