Potężna eksplozja w Rosji. Pocisk miał trafić w skład amunicji

Według informacji przekazanych przez ukraińskie media, na terenie Rosji, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą doszło do potężnej eksplozji. Wybuch miał najpewniej miejsce w składzie amunicji.

Ukraińskie media powołują się na gubernatora obwodu biełgogrodzkiego Wiaczesława Gładkowa. Do wybuchu miało dojść we wsi Krasnyj Oktiabr. Opublikowano też nagranie ukazujące eksplozję.

Media rosyjskie podają, że nikt nie zginął, rannych zostało jednak czterech żołnierzy. Według niektórych źródeł w skład amunicji mógł trafić ukraiński pocisk.



Unconfirmed reports that a Russian Military Munitions Depot has Exploded in the Belgorod Region of Western Russia near the Ukrainian Border, it is unclear what the Explosion was caused by but from the looks of it the Depot appears to be a Complete Loss. pic.twitter.com/0H65yHWXhV