Pożyczka online - czy to się opłaca?

Pożyczki pozabankowe od kilku lat są realną konkurencją dla bankowych pożyczek i kredytów. Interesuje się nimi coraz więcej osób, nie tylko tych, które nie mogą liczyć na finansowanie z banku, ale również klientów chcących uzyskać szybki dostęp do gotówki, nawet w weekend. Pożyczka online stała się uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego. Sprawdź, czy dla Ciebie również!

Pożyczka online a ustawa antylichwiarska Szybkie pożyczki pozabankowe wypłacane na konto bankowe

Jeszcze kilkanaście lat temu udzielenie pożyczki przez internet było niecodzienną praktyką. Obecnie procedury online pojawiają się również w bankach, a konsumenci bardzo doceniają możliwość załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu.

Pożyczka online a ustawa antylichwiarska

Jeszcze do niedawna niemal każdy konsument, który potrzebował dodatkowej gotówki, pierwsze kroki kierował do banku i składał wniosek o przyznanie kredytu gotówkowego. Obecnie, m.in. dzięki nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, trend ten zmienił się, a wiele osób rezygnuje z usług banku na rzecz pożyczkowych firm pozabankowych. Pożyczki online, zarówno ratalne, jak i chwilówki, stały się atrakcyjną alternatywą dla produktów bankowych, ponieważ prawnie ograniczono wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych od tych pożyczek. Dzięki temu zmalał całkowity koszt pożyczki, a spłata zobowiązań stała się realna również dla osób, których zarobki są stosunkowo niskie. Zwiększyła się zatem grupa klientów mogących skorzystać z takiej pożyczki. Co więcej, firmy pożyczkowe, dla których prawne ograniczenia w kosztach oznaczały mniejsze wpływy, musiały zacząć walczyć o klienta innymi sposobami, dlatego na rynku pojawiły się darmowe chwilówki i inne korzystne oferty, przyciągające do firm pożyczkowych coraz większą ilość pożyczkobiorców. Ostatecznie, ograniczone oprocentowanie pożyczki online, a co za tym idzie, obniżona całkowita kwota pożyczki po doliczeniu kosztów, spowodowała wzrost zaufania do firm pożyczkowych i zwiększenie zainteresowania produktami tych firm.

Szybkie pożyczki pozabankowe wypłacane na konto bankowe

Za jedną z największych zalet szybkich pożyczek uważa się możliwość ich zaciągnięcia w nawet kilkanaście minut. Uproszczone procedury wnioskowania oraz wypłata gotówki prosto na konto bankowe przyciągają do firm pożyczkowych klientów, którzy potrzebują natychmiastowego dostępu do gotówki. Chwilowka to dobry sposób na uzyskanie pieniędzy na zakup pralki, lodówki czy dowolnego, innego sprzętu, albo skorzystanie z atrakcyjnej oferty wakacyjnej, która jest ograniczona czasowo. Taką pożyczkę online można uzyskać w 15 min, a oddać już po kilku dniach. W przypadku chwilówek okres spłaty wynosi zwykle nie więcej niż 90 dni, a najczęściej 30.

Szybka pożyczka online może być bardzo opłacalna również pod względem finansowym. Jeśli konsument chce pożyczyć niewielką kwotę na krótki okres spłaty pożyczki, może wybrać firmę oferującą darmowe chwilówki. Spłacając zobowiązanie w terminie, oddaje jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek lub kosztów dodatkowych. Wówczas rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%, a całkowita kwota kredytu jest dokładnie taka sama, jak kapitał bazowy.

Oprocentowanie klasycznych pożyczek online bywa nieco wyższe niż w bankach, jednak mają one wartość dodaną - możliwość zaciągnięcia zobowiązania przez osoby, które nie uzyskały kredytu w banku. Pożyczki bez sprawdzania baz dłużników, jak również te przeznaczone dla studentów i emerytów znajdują coraz większą grupę zwolenników i przyciągają do firm pożyczkowych nowych klientów.