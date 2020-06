Premier: Dzięki polityce prezydenta Dudy płacimy za gaz o 8 procent mniej niż w 2015 roku

25.06.20, 11:15 fot. Screenshot/ youtube

W specjalnym wywiadzie jakiego Mateusz Morawiecki udzielił TVP INFO była mowa m.in.: o stosunkach Polska – USA, relacjach z prezydentem Dudą, budżecie czy polityce zagranicznej. Z premierem rozmawiał Samuel Pereira.

Jeśli chodzi o relacje z USA, to premier zaznaczył, że są one „bardzo dobre, są znakomite. Podkreśla to już chyba 11. spotkanie, oprócz oficjalnych wizyt, bo były oczywiście liczne spotkania na różnych szczytach. To 11. spotkanie dwóch prezydentów, pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Donalda Trumpa, z supermocarstwem, jakim są Stany Zjednoczone. Myślę, że to świadczy o tym, jak poważnie Stany Zjednoczone traktują Polskę i jak strategicznie traktują też sojusz polsko-amerykański”.

Dodał, że rozmowy Duda – Trump dotyczyły także inwestycji amerykańskich w Polsce. Przypomniał, że duże pieniądze i miejsca pracy będą zapewnione dzięki m.in.: chmurze informatycznej Microsoft oraz Google.

Morawiecki skomentował też zachowanie opozycji jako groźne dla wizerunku Polski. Powiedział: „Opozycja, która zachowuje się w taki sposób, a już szczególności pan Budka czy pan Trzaskowski, czy pan Schetyna, bo to jest takie trio polityczne, a trio światopoglądowe to Trzaskowski, Rabiej i Hartman, to jest taka trójka... więc sądzę, że opozycja, która neguje wszystko, jest opozycją totalną, tak jak powiedział pan Schetyna i oni się tego trzymają – jest opozycją groźną”.

Przypomniał także, że zniesienie wiz jest sukces obecnej ekipy rządowej, a obietnice Tuska i Komorowskiego kończyły się na pustych deklaracjach. Podkreślił, że to prezydent Duda, a przez to cała Polska odnosi dziś sukces, a nie politycy opozycji, jak choćby Rafał Trzaskowski, który pracował przy rezolucji potępiającej Polskę w Parlamencie Europejskim.

Prezes RM spytany o ewentualną współpracę z prezydentem Trzaskowskim, a zwłaszcza o CPK oraz przekop Mierzei Wiślanej stwierdził: „Ja jestem przekonany, że pan Rafał Trzaskowski, który woli, jak się wypowiedział, sugerując, żeby był port w Berlinie, a nie w Polsce – że utrudniałby na wszystkie możliwe sposoby; bo strategicznie to jest dobry projekt dla Polski, ale to nie jest taki dobry projekt dla Niemiec”.

Premier wskazał też na nieudolność rządów Trzaskowskiego w Warszawie, wyrażając przekonanie, że sposób zarządzania stolicą byłby niekorzystny dla całej Polski. Morawiecki wyjaśnił, że wbrew popularnym kłamstwom pieniądze rządowe na naprawę awarii Czajki dotarły do miasta. Brak poprawy sytuacji jest wynikiem nieudolności Trzaskowskiego.

ks/ TVP INFO